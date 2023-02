Directeuren Wubaro voor de rechter vanwege ‘superketel’ die niet werkt

Woensdag staan beide directeuren van het inmiddels failliete Wubaro voor de rechter in Groningen. Zowel de 52-jarige Wubbo van der R. uit Assen als de 54-jarige Victor G. uit Roden moeten zich verantwoorden. Van der R. is de uitvinder van de gasloze ketel en richtte Wubaro op. G. werd mede-eigenaar van het bedrijf. De mannen kregen een flinke investering, maar de 'superketel' werkte niet. Van der R. verdween daarna als sneeuw voor de zon, maar woont inmiddels in Assen.

De Rabobank investeerde een miljoen euro in de productie van de wonderketel. En ook in Roden ging de vlag uit tijdens een drukbezochte bijeenkomst in 2019. Daar ondertekenden de Drentse gedeputeerde Henk Brink en toenmalig wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld een intentieverklaring voor de bouw van een fabriek waar de wonderketel geproduceerd zou worden.

Werkgelegenheid

Maar liefst 500 mensen zouden aan de slag kunnen in de fabriek. Jaarlijks zouden 250.000 ketels van de band rollen. Woningcorporaties stonden in de rij voor de ketel, de eerste ketels zouden in het Groningse bevingsgebied worden geplaatst. De Rabobank voelde nattigheid, want er leek te zijn geknoeid met de patentdocumenten. De bank deed aangifte van valsheid in geschrifte.

Fantast

De zeepbel spatte uiteen. De gasloze cv-ketel bleek technisch onmogelijk. Van der R. zou een fantast zijn. In 2006 zou hij zijn veroordeeld voor afpersing van onder meer Campina, Unilever, Super de Boer en Friesche Vlag. Enkele jaren eerder werd hij ook veroordeeld wegens een poging bouwbedrijf Strukton 2 miljoen euro af te persen.

Waar is het geld gebleven?