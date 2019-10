Muzieklijst Harry's Blues zondag 20 oktober 2019

Chris Barber (89) begon zijn carrière in 1949 met de Chris Barber’s Jazz Band. Hij speelde trombone en soms bas maar was bovenal bandleider. In 1959 had hij een grote hit met het nummer Petite Fleur en in 1979 met Ice Cream. In augustus van dit jaar maakte hij bekend, na zeventig jaar, met touren te stoppen. Chris Barber was ook duidelijk door de blues beïnvloed. In de vijftiger jaren haalde hij bluesgrootheden als Muddy Waters, James Cotton en Sonny Terry en Brownie McGhee naar Europa. In Londen stond hij aan de basis van de bluesboom, samen met Alexis Korner. Een dubbel CD geeft een prachtig overzicht van alle mensen met wie hij samengewerkt heeft. Van Van Morrison tot Mark Knopfler en Dr. John tot Rory Gallagher.