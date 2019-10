Oud-manager Jan Venhuizen van Cuby & the Blizzards overleden

Venhuizen, geboren 24 september 1939, speelt in de geschiedenis van de band een grote rol. Hij was de eerste manager van Cuby and the Blizzards van 1963 tot en met 1972, en later nog een periode van 1973 tot en met 1976. Venhuizen was in die dertien jaar betrokken bij net zoveel elpees die de groep, in wisselende samenstellingen, opnam.Vanaf 2011 was hij bovendien zeer actief bij het C+B Museum in Grolloo. Venhuizen was een graag geziene gast in Grolloo en genoot van de belangstelling voor zijn verleden als manager. Hij ondervond toen ook de erkenning voor het werk dat hij voor de band had verricht."Ik heb een schitterende tijd gehad die ik voor geen goud had willen missen", blikte Venhuizen in een zeldzaam interview terug op zijn tijd als manager in het boek Somebody will know someday van Koert Broersma, bestuurslid van het C+B Museum. "Ik realiseer me nu pas hoeveel ik toen te verstouwen heb gekregen. Ik draag die jaren echter bij me als een mooi en dankbaar stuk bagage en daar ben ik eigenlijk best trots op. Mooi toch?"