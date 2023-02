Melkveehouders willen minder zware eisen, anders geen landbouwakkoord

De belangenbehartigers vinden dat er te veel druk en lastenverzwaring op boeren worden afgewenteld waardoor investeringen in klimaat onmogelijk worden. Belangrijkste knelpunten voor de boerenverenigingen, waaronder de Nederlandse Melkvee Vakbond (NMV), LTO Melkveehouderij, Agractie en Dutch Dairymen Board, zijn het verlies aan landbouwgrond en de ruimte die ze hebben om die te bemesten.

NMV-voorzitter Henk Bleker noemt het "onacceptabel" dat de melkveehouderij bijna een kwart miljoen hectare landbouwgrond kwijtraakt. "De randvoorwaarden betekenen ook dat grote melkveebedrijven het zullen redden en groter worden. De traditionele gezinsbedrijven zullen het slachtoffer worden en dat vinden we ongewenst". Volgens Bleker is het conflict "volstrekt helder" en is het nu "aan de minister om de kloof te overbruggen."