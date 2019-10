Stelling: Drenthe heeft profijt van toeristenspreiding

In 2018 verbleven negentien miljoen toeristen in Nederland en daar blijft het niet bij . Naar verwachting trekken in 2030 minimaal 28 miljoen buitenlandse reizigers naar ons land en als de huidige groei doorzet, kan dat aantal oplopen tot 42 miljoen bezoekers. De toerismesector zit ook in Drenthe in de lift . De meerderheid van de toeristen is wel Nederlands. 14 procent van de overnachtingen komt van buitenlandse gasten, vooral van Duitsers (67 procent). Ze geven op vakantie gemiddeld een stuk meer uit dan Nederlandse toeristen. Onze oosterburen besteden 130 euro per persoon per nacht. Ter vergelijking, Nederlanders besteden per nacht 'maar' 42 euro.Om Venetiaanse toestanden in Nederland te voorkomen kan toeristenspreiding een oplossing zijn. Buitenlandse bezoekers verblijven dan niet alleen vlakbij de Nederlandse hotspots, maar kunnen bijvoorbeeld naar onze provincie uitwijken. Dat kan leiden tot meer werkgelegenheid, maar misschien ook tot de verplaatsing van overlast.Wat denk jij? Zal toeristenspreiding goed zijn voor Drenthe?