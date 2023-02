Bibliotheek in Meppel begint met uitlenen van twee telescopen

Dat moet gebeuren met de twee telescopen die binnenkort zijn te lenen bij de bibliotheek in Meppel. Hij trekt daarvoor samen op met de internationale pabo die in Meppel is gevestigd. "De bibliotheek was voor mij altijd de vergaarplek voor informatie."

Die bibliotheek is veranderd in de loop der jaren. Boeken zijn er nog altijd te vinden. Maar er komen ook steeds meer activiteiten. "Deze telescopen passen hier helemaal bij", vertelt bibliotheekmedewerker Tessa van den Brink.

250 en 170

De doelgroep voor de telescopen is toch vooral de kinderen. Al erkennen de twee dat natuurlijk iedereen de telescoop kan lenen. "Ik hoop dat kinderen dit gaan ontdekken. Hoe leuk het is om naar de hemel te kijken", zegt Jurriens. "Maar als kind kan je niet meteen een telescoop kopen. Daar moet je wel even voor sparen. Vandaar dat we ze hier gaan uitlenen."

De telescopen in de bibliotheek kosten normaal zo'n 250 euro. Het geeft een maximale vergroting tot 170 keer. Genoeg om naar de manen van Jupiter te kijken. Of de maankraters.

Geproefd concept nu naar Drenthe

Jurriens heeft met de Rijksuniversiteit Groningen al de bibliotheek in Groningen veroverd met de telescopen. Per bibliotheek zijn er daar ook twee te leen. Het gaat om zo'n 25 telescopen in totaal. "Daar is een enorme wachtlijst voor."

Zo makkelijk als Theo Jurriens de telescoop in elkaar zet en meteen begint te kijken, zo zal het de kinderen waarschijnlijk niet vergaan als ze de telescoop thuis hebben staan. "Maar daar is over nagedacht." Bij de telescoop zit namelijk ook een handleiding en een sterrengids voor dit jaar bij. In die gids staat wanneer er wat te zien is in de lucht.