Herfstvakantie: volop activiteiten in de Drentse natuur

Tijdens een wandeling met een boswachter door het bos en langs de hei leer je alles over de herfst. Bomen, planten en dieren bereiden zich voor op de winter. De grond ligt vol met beukennootjes en bladeren en je ziet overal paddenstoelen. De rode paddenstoel met witte stippen ken je misschien al wel, maar de klaprooswasplaat of het kleverig koraalzwammetje zijn een stuk minder bekend. Tijdens deze tocht ga je ook op zoek naar dierensporen. Misschien kom je wel reeën tegen… Spannend!Leer tijdens de schapendag alles over deze wollige dieren en lammetjes. Je kunt van wol zelf een armbandje, een bloem of een vlinder maken. Samen met Brammetje het lammetje doe je een speurtocht. Brammetje laat je de schapenwereld zien en onderweg doe je allerlei leuke opdrachtjes. Daarnaast is er een spinster aanwezig. Zij laat je zien hoe je van losse wol op een houten spinnewiel een draad kunt spinnen. Tot slot laat een herder zien hoe hij samen met zijn hond schapen bijeen drijft. Zou jij dat ook kunnen?Mocht je niet genoeg kunnen krijgen van schapen, ga dan naar de schaapskooi Achter ’t Zaand in Lhee. Je leert hier hoe een schaap leeft en wat je allemaal van wol kan maken. Je maakt er schilderijen met wol, gaat schaapjes tellen en leert schapenkoppen onderscheiden.Vogels gebruiken nestkastjes niet alleen in de zomer, maar ook in de winter. Als het buiten heel koud is kruipen meerdere vogels bij elkaar in een nestkastje zodat ze lekker warm blijven. In informatiecentrum ’t Ende kan je je eigen nestkastje voor de koolmees maken. Als je het kastje gelijk na het maken ophangt, hebben vogels een fijne plek om de winter door te brengen.Durf jij een spannende speurtocht in het bos van Landgoed Nienoord aan? Zoek de route en kijk goed om je heen. Wat zie je in het bos? Wat leeft er in de bodem? Wat hoor en ruik je? Neem je vader, moeder, opa of buurvrouw mee en leer van elkaar.Wat weet jij eigenlijk van paddenstoelen? Samen met natuurgids Grietje ga je de wereld van de paddenstoel ontdekken in het Steenbergerpark. Tijdens de paddenstoelensafari zoek je naar de mooiste, de grootste, de lekkerste en de kleinste paddenstoel.Als het donker wordt in het bos en op de hei, komt het nachtleven op gang. De Nachtwachter van het Dwingelderveld kent als geen ander de geheimen van de nacht. Stap voor stap neemt hij je mee in de geheimen van de nacht. In stilte dwaal je met de Nachtwachter door het donkere bos. Je hoeft gelukkig niet bang te zijn, want het is geen griezeltocht!Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda