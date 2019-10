Vader Gerrit Jan van D. uit Ruinerwold: schaakliefhebber, kunstenaar en klusser

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

Onder het pseudoniem John Eagles is Van D. vooral tot december 2015 actief op Facebook. Daarna staan er alleen nog wat foto's en linkjes van het afgelopen jaar, mogelijk doordat hij in de tussentijd getroffen is door een hersenbloeding.Het beeld dat de bebaarde man schetst, zelfs letterlijk, is dat van kunstenaar, fanatiek schaker en natuurliefhebber. Daarnaast deelt hij foto's en filmpjes van zelfgemaakte creaties zoals een zwembad en een roeimachine, om lichamelijke oefeningen mee te doen.De man was niet alleen actief op sociale media, maar werkte ook aan zijn eigen online encyclopedie. Onder dezelfde naam, John Eagles, maakte hij Eagle Rock Wiki. Hierop deelt hij zijn 'teachings', en geeft hij tips over hoe het kwaad het beste te bestrijden is.Op Facebook is ook zijn pagina Divine Body Practice te vinden. Hier geeft hij tips om met lichamelijke oefeningen het geestelijke lichaam te trainen. In video's doet hij zelfs voor hoe je bepaalde oefeningen moet doen. Op deze pagina werd tot oktober 2018 nog regelmatig een update geplaatst. Opvallend detail: Er worden ook tips gegeven voor oefeningen voor kinderen. Deze zijn vergezeld van een bewerkte foto van kinderen die de oefening voordoen. Of dit foto's zijn van de kinderen uit de boerderij in Ruinerwold, is niet duidelijk.Op geen van de pagina's rept Gerrit Jan van D. met een woord over zijn kinderen. Wel is er in de foto's en filmpjes plaats voor zijn katten en een hond.Het gezin werd gevonden in een verborgen ruimte van de woning, nadat de 25-jarige zoon zijn verhaal had gedaan in een café in Ruinerwold. Zij leefden negen jaar in afzondering. De 67-jarige vader en de 58-jarige huurder van het pand, Oostenrijker Josef B., zijn aangehouden en zitten vast. Gerrit Jan van D. wordt vandaag voorgeleid. Hij wordt onder andere verdacht van vrijheidsberoving.