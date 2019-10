'Dementie is een ernstige ziekte, ook voor naasten'

Deze preventie van 'de duurste ziekte van Nederland' zou op termijn kunnen zorgen voor een besparing van twee miljard euro per jaar, aldus de auteurs van de brief in het NRC. Ook Els van der Veen, coördinator bij het Netwerk Dementie Drenthe, denkt dat dementiepreventie beter kan."Wat betreft preventie van dementie kun je denken aan drie gebieden: een biologisch gebied, een psychisch gebied en een sociaal gebied. Mensen kunnen bijvoorbeeld rekening houden met wat ze eten en drinken, hun hersens actief blijven gebruiken en zich onder de mensen begeven.""Het zijn vaak de kinderen van ouderen, maar ook partners van mensen met dementie, die bellen met vragen naar de helpdesk van ons Netwerk Dementie Drenthe", vertelt van der Veen. "Vergeten hoort bij het ouder worden, maar als iemand echt verandert, dan moet er misschien verder gekeken worden".Op de vraag of mensen dan niet onnodig snel ongerust zijn en bellen, antwoordt Van der Veen: "Mensen bellen niet gauw, omdat er nog altijd een beetje een taboe rust op dementie. Vaak is er al het een en ander gebeurd voordat ze bellen."Bovendien stelt Van der Veen dat mensen vaak bang zijn voor de diagnose dementie, wat ze ook wel begrijpt: "Dementie is een ernstige, nare ziekte. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor naasten. De slogan 'hij heeft het, zij lijdt eraan' van stichting Alzheimer Nederland geeft dit goed weer."Sinds september 2018 werken verschillende partijen, waaronder Netwerk Dementie Drenthe, vier jaar lang samen aan een publiekscampagne genaamd 'Dementievriendelijk Drenthe'. Hiermee proberen ze te bereiken dat de leefbaarheid van Drenthe voor mensen met dementie versterkt. De campagne is niet per se gericht op de preventie van dementie, maar in lezingen die gegeven worden, komt dit onderwerp wel aan bod.Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) dementie en de patiënt nog thuis woont, kan het Netwerk Dementie Drenthe een zogenaamde 'casemanager' aan de patiënt koppelen. Deze persoon heeft drie taken: het coördineren van de zorg, het fungeren als aanspreekpunt voor de verschillende instanties en het begeleiden van bijvoorbeeld familie en mantelzorgers.Van der Veen vertelt dat er 'redelijk veel vraag is' naar een casemanager in Drenthe, maar dat mensen niet altijd weten dat deze mogelijkheid bestaat.