Geen nachttrein naar Schiphol door spoedreparatie aan spoor

Arriva informeerde de reizigers die een ticket hadden geboekt met een pushbericht. "De oorzaak is een spoedreparatie aan het spoor", laat een woordvoerder weten aan RTV Noord . "Dat werd vanmiddag pas bekend. We hebben nog geprobeerd om de trein via een andere route te laten rijden, maar dat bleek vanwege de korte termijn niet mogelijk."