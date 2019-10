Oliebollen in oktober: een oude Drentse traditie

Oliebollen met Oud & Nieuw

Bij veel mensen zal er met Oud & Nieuw een schaaltje oliebollen op tafel staan. Maar, waarom worden oliebollen vaak alleen rond de jaarwisseling gegeten? Dit komt omdat de winter vroeger een barre tijd was. Arme mensen mochten vroeger in de tijd tussen Kerst, Oud & Nieuw en Driekoningen langs de deur gaan om mensen fijne feestdagen te wensen of om een liedje te zingen. Als bedankje kregen ze dan een oliebol.

''Wil je op Oudjaarsdag de perfecte oliebol hebben, dan moet je vroeg beginnen'', zegt bakker Henk Slagter. Oliebollen bakken zit Slagter in het bloed. ''Bij ons thuis hadden we een boerderij'', legt Slagter uit. ''Als vaders de aardappelen uit de grond had, ging moeders oliebollen bakken.''Eind september of begin oktober oliebollen eten klinkt misschien raar in de oren, maar het is een oude Drentse traditie. ''Als de aardappelen geoogst zijn, dan is het feest'', legt boer Jan Reinier de Jong uit Odoorn uit. De Jong zegt dat oliebollen werden gegeten als beloning voor het harde werken.Voor Henk Slagter is deze traditie een geschenk uit de hemel. Oliebollen bakken is niet alleen zijn werk, maar ook Slagters grote hobby. ''Dat is liefde voor de oliebol, ik vind het prachtig.''