Nabestaanden beginnen petitie tegen vrijlating moordenaar Chanel-Naomi Eleveld

Nabestaanden van de in 1999 in Assen vermoorde Chanel-Naomi Eleveld zijn een petitie gestart tegen de mogelijke vrijlating van Jan S.

S. werd in 2000 tot levenslang veroordeeld voor de moord en andere misdrijven. Het Adviescollege Levenslanggestraften beoordeelt zijn vrijlating nu, meldt de Telegraaf

Het college oordeelt of een gedetineerde die is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf na 25 jaar kan beginnen met activiteiten die zijn gericht op een mogelijke terugkeer in de samenleving.

Kruipruimte

De 7-jarige Chanel-Naomi Eleveld verdween op 21 juli 1999 toen ze in Assen buiten ging spelen. Drie weken later pakte de politie Jan S. op, die in dezelfde straat woonde als het meisje. S. was eerder veroordeeld voor zedendelicten. Een dag later werd haar lichaam gevonden in de kruipruimte van de woning van S. Jan S. werd veroordeeld tot levenslang voor verkrachting en moord.