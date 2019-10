Advocaat van Josef B. vraagt om opheffen beperkingen

Ronald Nijholt, de advocaat van Josef B, heeft de officier van justitie in een brief gevraagd om de beperkingen die gelden voor zijn cliënt, op te heffen. Josef B, alias de klusjesman, werd vorige week aangehouden tijdens een inval bij een boerderij in Ruinerwold. B. wordt er onder meer van verdacht dat hij de jongeren van 18 tot 25 jaar daar tegen hun zin zou hebben vastgehouden.

Dossier Gezin Ruinerwold

