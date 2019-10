Opknapbeurt voor reuzen Ellert en Brammert: 'Hij heeft nieuwe slippers nodig'

Legende Ellert en Brammert

Ellert en Brammert is een bekende legende van de provincie, waar in de loop der jaren verschillende versies over ontstaan zijn.

De twee reuzen, vader Ellert en zoon Brammert, woonden op het Ellertsveld, zo'n vier eeuwen geleden. Ze woonden daar in een ondergrondse hol op het grote heideveld. Zij stroopten als rovers de omgeving af. Wie niet op het Ellertsveld hoefde te komen, kwam er dan ook niet. Ellert en Brammert hadden over het heideveld draden gespannen. Als iemand de bel raakte, begon deze te klingelen en gingen Ellert en Brammert er op af. Dat liep vaak niet goed af.

Op een dag liep het duo over de heide en ontdekten bij het dorpje Orvelterveen een meisje genaamd Marieke. Zij werd ontvoerd en zeven jaar lang vastgehouden om het huishouden te doen. Op een dag toen vader Ellert op pad was en Brammert lag te slapen, greep Marieke haar kans en sneed ze zijn keel door met het mes. Marieke is weggevlucht en Ellert is haar achterna gekomen. Marieke vluchtte een boerderij bij Witten in. Het gerucht gaat dat de afdruk van de bijl die Ellert haar naar gooide, nog steeds in de muur staat. Van Ellert is nooit meer iets vernomen.