Moeder Chanel-Naomi slaakt noodkreet: 'Monster van Assen mag nooit op vrije voeten komen'

Het maakt ze flink boos en verdrietig. Moeder Yvonne Eleveld en broer Quinn Eleveld zijn niet te spreken over de mogelijke vrijlating van Jan S. Hij vermoordde in 1999 Chanel-Naomi Eleveld en kreeg een jaar later een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Het Adviescollege Levenslanggestraften beoordeelt of S. straks vrij man kan worden.

De familie van het in Assen vermoorde meisje zijn een petitie gestart om dit tegen te gaan. "Er is bij de veroordeling in de rechtbank gezegd dat hij nooit meer op vrije voeten komt en een gevaar voor de maatschappij is", legt moeder Yvonne uit. "In november kregen wij een brief van Slachtofferhulp Nederland dat er een nieuw traject is begonnen. Dan word je wel even flink boos. Dat kan niet de bedoeling zijn."

'Het Monster van Assen'

De 7-jarige Chanel-Naomi Eleveld verdween op 21 juli 1999 toen ze in Assen buiten ging spelen. De destijds 45-jarige S. was enkele dagen na de verdwijning van het meisje op de vlucht geslagen. Drie weken later werd hij gearresteerd op het station van Zwolle. Een dag na zijn arrestatie werd het lichaam van Chanel-Naomi gevonden in de kruipruimte van zijn woning in Assen. S., ook wel het 'Monster van Assen' genoemd, bleek haar meerdere malen verkracht en uiteindelijk gewurgd te hebben.