Hoogleraar religiewetenschap: Gerrit Jan van D. creëerde eigen geloof

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

Steeds meer komt er naar buiten over de ideeën en opvattingen van Gerrit Jan van D., de vader van het gezin dat negen jaar in afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold. Op social media noemt hij zichzelf 'John Eagle'. Dat is volgens hoogleraar Von Stuckrad en verwijzing naar de apostel Johannes.Toch is het geloof van de boerderijvader allerminst eenduidig. "Het lijkt niet op een samenhangend geheel. Hij heeft overal stukjes vandaan gehaald. Uit het christendom, uit de spiritualiteit, maar ook uit de natuur en de filosofie", legt Von Stuckrad uit. "Het is een mengelmoes."Wel is Van D. volgens hem serieus in zijn opvattingen, zoals het in harmonie leven met de natuur. "Hij was bijvoorbeeld heel actief met zijn moestuin, zo blijkt uit zijn social media."Von Stuckrad denkt niet dat de boerderijvader een hele groep achter zich heeft staan. "Hij, en zijn gezin, zijn de enigen die hierin geloven."