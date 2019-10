Oudere kinderen gezin Ruinerwold gingen in Meppel naar school

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

"Ik ga ervan uit dat ze het zijn. Het is natuurlijk een tijd geleden. We hebben het ongeveer over 2003. Wij hebben een goed leerlingvolgsysteem, maar kunnen niets over deze leerlingen terugvinden. Wij zijn als school tegenwoordig verplicht om na 5 jaar alle gegevens van een leerling te wissen. Van de leerkrachten kan ook niemand zich herinneren dat de kinderen hier naar school gingen. Een ouder die hier een kind op school had in die tijd heeft gezegd dat het om deze kinderen gaat", aldus Drenthe.Het komt de directeur, die zelf sinds 2014 werkzaam is op de school, niet vreemd voor dat de kinderen vanuit Hasselt meer dan 20 kilometer moesten reizen om op school te komen. "Wij zijn een regioschool. Het is gebruikelijk dat kinderen van verder komen, hoewel Zwolle dichterbij is vanuit Hasselt dan Meppel," zegt hij.Het is niet duidelijk wanneer en waarom de kinderen precies van school zijn gegaan. Vader Gerrit Jan van D., op Facebook bekend als John Eagles, heeft een link op zijn pagina staan naar de website educator.com, een website voor 'professionele cursussen op universitair nivau'. Ook op zijn blog houdt hij een pleidooi voor thuisonderwijs.Zoon Jan van D. geeft op Facebook aan dat het gezin van 2008 tot 2010 in Meppel heeft gewoond. Het is de schooldirecteur niet bekend of er ooit een leerplichtambtenaar betrokken is geweest bij het gezin in die tijd. "De leerplicht wordt gehandhaafd vanuit de gemeente waar je woont. Als je ergens komt wonen en je schrijft je kind niet in, dan gaat er een lichtje branden," legt Drenthe uit.Vader Gerrit Jan van D. liet zich in 2009 uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie. Hij gaf op te gaan emigreren en verdween onder de radar. De kinderen die negen jaar in afzondering leefden in de boerderij in Ruinerwold, zijn niet ingeschreven.Een leerplichtambtenaar van de gemeente Zwartewaterland deed in het verleden onderzoek naar de situatie rond het gezin in de tijd dat ze woonachtig waren in Hasselt en Zwartsluis. Volgens burgemeester Eddy Bilder was er destijds geen aanleiding om in te grijpen. De situatie werd ‘in orde’ bevonden.Bij de vraag aan de gemeente Meppel of er ooit een leerplichtambtenaar ingeschakeld is geweest toen het gezin in Meppel woonde, luidt het antwoord van een woordvoerder: "Hierover doen wij geen mededelingen".