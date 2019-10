Toenemende 'verstening' in Drenthe, hoe kan het anders?

Emmen en Borger-Odoorn meest 'versteend' (en dan gaat het niet om hunebedden)

Martijn Buld is een hovenier uit Ruinerwold. In de proeftuin achter zijn bedrijf staan opstellingen met voorbeelden van bestrating, maar ook van manieren om de tuin groener en watervriendelijker te maken. "Want met die hoosbuien die we afgelopen jaren hebben gehad, hebben we wel met elkaar een probleem."De hovenier komt voor zijn werk bij klanten zowel in steden als op het platteland en ziet dat vooral in steden vaak een praktische betegelde tuin in trek is. "Ja, dat zien we veel ja, dat die vraag er is. En dan ga ik daar deels in mee, maar dan probeer ik wel om daar een andere lijn in te vinden. Dat je toch meer groen in de tuin kan krijgen."In plaats van een stenen pad kan bijvoorbeeld een grindpad helpen tegen wateroverlast. In de praktijk zijn veel klanten bang dat grind onhandig is, maar met een mat eronder zijn die problemen vaak opgelost. "Dan kan je er dus gewoon met de fiets eroverheen. Je kan zelfs op hoge hakjes erover lopen en je container erdoorheen trekken."Ook vlonderhouten terrassen komen langzaam terug. Liefst van bamboe, omdat dat in een paar jaar net zo veel groeit als waar een hardhouten boom decennia over doet.Deze oplossingen doen nog niets aan de opwarming van de tuin. Daar kan een zogenaamd 'groen dak' bij helpen. "Het grootste voordeel is warmte. Een sedemdak wordt zo'n dertig graden, maar een dak van dakleer wordt 's zomers zo'n zeventig graden. Dus dat scheelt binnen ook natuurlijk aan warmte. Daarnaast is een groot voordeel hiervan dat het water opvangt en dat dat heel langzaam weer afgeeft.Kort gezegd denkt Buld dat er voor alle voordelen van bestrating ook alternatieven te vinden zijn, die in prijs weinig verschil maken. "Het is toch een beetje gemak, of gemakzuchtig zou ik willen zeggen. Even de bezem eroverheen en klaar, maar ik denk dat dat daar ook veel makkelijker manieren voor zijn."