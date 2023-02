Drie auto's betrokken bij aanrijding op Rondweg Emmen

Op de Rondweg in Emmen zijn vanavond drie auto's betrokken geraakt bij een ongeluk. Een persoon heeft lichte verwondingen opgelopen, de andere inzittenden kwamen met de schrik vrij.

De aanrijding zou zijn gebeurd in een file richting De Oude Meerdijk. FC Emmen heeft daar om 20.00 uur afgetrapt tegen Vitesse.

Op foto's is te zien dat de voorzijde van zeker een voertuig behoorlijk is ingedeukt. Welke schade de andere twee auto's hebben, is onduidelijk.