Na 'boerenprotest' ook 'grondprotest' na aangescherpte regels

PFAS is een niet afbreekbare stof, die veel in de grond voorkomt. Het is onder meer waterafstotend en wordt gebruikt voor bijvoorbeeld anti-aanbaklagen in pannen en regenkleding. PFAS is mogelijk gevaarlijk voor de gezondheid en daarom gelden vanaf begin deze maand strenge regels. De overheid heeft een tijdelijke norm gesteld van maximaal 0,1 microgram PFAS per kilo grond."Door die norm kun je eigenlijk je grond niet goed kwijt", zegt Jeroen de Vries van de Grondbank Emmen. "Je hebt beperkte afzet en kosten worden hoog. PFAS zit overal in de bodem. 0,1, dat is een miljoenste gram, dat is eigenlijk niks. Dat tref je overal aan."De Vries van de Grondbank Emmen is zich bewust van de gevaren van het stofje en vindt ook dat er maatregelen moeten worden getroffen. Maar de norm die de overheid nu hanteert, vindt hij veel te laag. "De gezondheid van mens, dier en milieu moet niet in het gedrang komen. Maar, het moet wel werkbaar blijven." Wat voor norm dan wel de standaard moet worden, daar durft De Vries geen uitspraken over te doen. "Maar 1 is al een hele stap vooruit en is al iets anders dan een miljoenste gram per kilogram droge stof."Grondhandelaren, grondverzetters, wegenbouwers: allemaal hebben ze hinder van de strenge norm. Ook hoveniers, dagelijks in de weer met grond, zijn de dupe. "Wij kunnen geen grond afvoeren en we kunnen ook geen grond aanvoeren", stelt hovenier Martijn Buld uit Ruinerwold. "De grond die je ontgraaft bijvoorbeeld op een perceel blijft daar dan liggen. Maar ja, als je een nieuwbouwtuin hebt, waar een fundering uitgegraven wordt... daar komt zo een paar honderd kuub grond vrij. Die krijgen wij niet verwerkt. Dat is nu echt wel een probleem."Buld zegt op dit moment nog genoeg werk te hebben en vreest dan ook niet meteen voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Maar als deze tijdelijke maatregel te lang van kracht blijft, ziet hij het somber in. "Ik moet er niet aan denken dat deze regelgeving blijft hangen tot het voorjaar. Als dat het geval is, dan kunnen wij geen nieuwe werken meer opstarten. Dan houdt het voor ons op."Jeroen de Vries van de Grondbank Emmen probeert ondertussen in te spelen op het probleem. "Johan Cruijff heeft ooit gezegd: ieder nadeel heeft z’n voordeel. Er zijn oplossingen. Wij zijn daar druk mee bezig, zodat we toch in de regio ons werk kunnen doen."Op woensdag 30 oktober staat er een actiedag in Den Haag gepland. Op Facebook is daar een evenement voor aangemaakt, 'Grond In Verzet'. Zo’n 1.600 mensen hebben zich nu aangemeld, nog eens 10.000 mensen zijn geïnteresseerd.