Pim Lammers uit Norg, dichter Kinderboekenweek, trekt zich terug na doodsbedreigingen

De CPNB laat verder weten 'met grote verontwaardiging en ontzetting' kennis te hebben genomen van de bedreigingen. "We vinden het verschrikkelijk dat een auteur aangevallen wordt. De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs."

De schrijver kreeg overigens afgelopen dagen ook veel bijval van collega's. "Pim Lammers is een schrijver", bepleitte Heleen van Royen op Twitter. "Die schrijft over thema's die in onze maatschappij spelen. Dit is zijn vak. De golf van haat die hij nu over zich heen krijgt, is onterecht en intens triest. Bescherm onze schrijvers."