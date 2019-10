Bennie Streuer: Ik was drie minuten bewusteloos

“Wij hadden ons als tweede gekwalificeerd en zij mochten als zesde van start. Al in de derde bocht van de eerste ronde ging het mis. Wij reden al over de curbstones. Dus er was helemaal geen ruimte. Toch kwamen ze bij ons binnendoor”, zegt Streuer vanuit Portugal. “Ons span ging over de kop. Maar ik herinner me er niets van want ik ben drie minuten bewusteloos geweest.” De wedstrijd werd na het incident overigens meteen stilgelegd.Streuer heeft z’n concurrenten nog niet ter verantwoording kunnen roepen. “Ik heb de gebroeders Birchall nog niet gesproken. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, waren zij al weg. Maar het is natuurlijk niet netjes wat daar gebeurde”, aldus Streuer. Z’n bakkenist Rousseau kwam er overigens zonder kleerscheuren af.In Estoril werd het WK-seizoen afgesloten. Voor Streuer een teleurstellend seizoen. De oud-wereldkampioen eindigde op de twaalfde plaats in de WK-stand. “We hebben het hele seizoen problemen gehad met de electronica. Maar dat hebben we voor volgend seizoen opgelost”, besluit Streuer.Z’n zwager Kees Endeveld, eveneens uit Grolloo, werd met zijn bakkenist Jeroen Remmé in z’n eerste volledige WK-seizoen knap zesde.