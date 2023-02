'Elvis uit Emmen' stoot door naar finale The Tribute - Battle of the Bands

Zanger Bouke Scholten uit Emmen is door naar de finale van de talentenjacht The Tribute - Battle of the Bands. In de halve eindstrijd maakte hij indruk met Suspicious Minds, een van de grote hits van Elvis Presley.

Bouke is een van de sensaties in het talentenprogramma door meerdere nummers van The King of Rock and Roll te zingen. Ook vanavond stak de jury de loftrompet op over Boukes performance. "Echt, een star is born", reageerde een uitzinnige Angela Groothuizen. De drie leden van de vakjury beoordeelden de Emmenaar met een 8 of nog hoger.