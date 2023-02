Drugsverdachte slaat op de vlucht, wilde achtervolging door Emmen

Net na middernacht kwam de politie af op een melding van een mogelijke drugsdeal bij de Wilhelminastraat in Emmen. De vrouw uit Coevorden was daar in haar auto aanwezig. Ze werd door agenten gecontroleerd en op het moment dat ze haar vroegen haar drugs in te leveren, ging ze er vol gas vandoor.

In Coevorden lukte het agenten om de verdachte automobiliste met twee auto's klem te rijden. Dat gebeurde op De Printer. In haar auto werden geen drugs meer gevonden. De politie vermoedt dat de vrouw deze ergens uit de auto heeft gegooid. De vrouw is aangehouden en haar rijbewijs is in beslag genomen. Omdat de politie vermoedt dat de Coevordense onder invloed was, is er bloed van haar afgenomen.