Collega Josef B.: 'Dit is niet hoe ik hem ken'

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

"Josef is een hardwerkende man met sterke overtuigingen, die medeleven toont. Hij is stug, maar niet hard. Hij laat niet iedereen toe. Hij is erg op zichzelf. Ook bij mij pakte hij de telefoon bijna nooit op. We werkten allebei veel, dus ik sprak hem vaak", zegt de collega. "Ik vind het uit de hand gelopen, het beeld dat er van hem wordt geschetst. Vader Gerrit Jan en Josef hebben wel dezelfde denkbeelden, dus misschien was het een wisselwerking waardoor het gezin zo lang afgezonderd heeft geleefd op de boerderij in Ruinerwold."Waarom zou Josef het gezin de afgelopen jaren van eten hebben voorzien en hebben meegewerkt aan het verborgen houden van deze familie? "Ik denk dat vader Gerrit Jan hem geholpen heeft toen hij vanuit Oostenrijk naar Nederland kwam. En toen de vader ziek werd heeft Josef hem willen ondersteunen." Zou Josef meerdere gezichten kunnen hebben? De collega denkt van niet.Waar Josef woonde, weet de collega niet. "Hij had wel een baard, maar die hield hij bij. Zijn haar was wel wat langer, maar niet onverzorgd. Hij heeft van die heel blauwe, priemende ogen. Alsof hij door je heen kijkt. Er ontbrak een tand in zijn gebit." Een vrouw was niet in beeld. Want vrouwen, daar krijg je alleen maar last mee, zo zei Josef tegen de collega.De collega zegt enkele keren binnenin de boerderij in Ruinerwold te zijn geweest. Dat was meteen al in 2010. "Het was daarvoor echt een ruïne. Toen ik er kwam, stond er al een houtkachel. De binnenkant was al prachtig. Er zaten mooie balken tegen het dak. Josef vertelde mij dat hij het helemaal zelfvoorzienend wilde maken. Zo wilde hij er een waterbron maken." Op het erf zag hij ook oudste zoon Jan, die voor Josef werkte in Meppel. Vader Gerrit Jan heeft hij daar ook gezien, al had die korter haar dan in de video die vandaag in de publiciteit kwam.Volgens de collega heeft Josef B. een groot wantrouwen tegen de gevestigde orde en had hij radicale ideeën. De regering vertrouwde hij niet. Over God heeft de collega hem wel gehoord, al probeerde Josef hem nooit te overtuigen van zijn gelijk en hoorde hij hem nooit over de kerk.Voor Josef was het volgens de collega belangrijk om zelfvoorzienend te zijn en dichtbij de natuur te staan. "Groente verbouwde hij liever zelf omdat hij niets wist wat er in de groente zat die je in de winkel kocht. Ook ging hij liever niet naar een huisarts, want je wist immers niet wat er in een injectie kon zitten." Datzelfde gold ook voor kraanwater: Josef dronk liever water uit een zelf geslagen put.En hoe zit dat dan met die zak geld met tienduizenden euro's die is gevonden in de boerderij in Ruinerwold en waardoor Josef wordt verdacht van witwassen? "Josef is al jarenlang ondernemer. Hij werkte wel tachtig tot honderd uur per week. Hij had veel werk in de jachtbouw. Hij maakte kozijnen en deuren en deed dat echt heel goed. Hij rekende mij voor dat je minimaal 60 uur in de week moet werken voor 50 euro per uur als je een beetje goed wilt verdienen. Ik weet niet hoe hij werd betaald. Maar je mag altijd geld uit je bedrijf halen. Ik denk dat hij dingen liever contant betaalde. Verder had hij minimale kosten. Zo droeg hij eenvoudige kleding", zegt de collega.Over de situatie in zijn geboorteland Oostenrijk heeft Josef tegen zijn collega gezegd: "Hij heeft ruzie met die broer die zei dat hij zich beter dan Jezus voelde. Josef werkte aan de boerderij die in het bezit was van de familie, maar kreeg daar niet voor betaald. Toen bleek dat er nog meer werk moest gebeuren en hij daar niet voor betaald zou krijgen door zijn familie, is hij weggegaan."