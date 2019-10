Liftend van Drenthe naar Vietnam: 'Ze lieten me zien hoe ze een geit slachten'

Hij is nu zo'n half jaar onderweg en is inmiddels al liftend in China aangekomen. "Over het algemeen gaat het vrij makkelijk", aldus de wereldreiziger, "Ik heb niet heel erg veel te klagen. Ik heb nog geen gevaarlijke of enge dingen meegemaakt. Ik heb een tentje bij me en eten, dus in principe kan ik overal slapen waar ik wil."Maar het overal slapen wordt niet altijd aangeraden. "In Kazachstan had ik geen slaapplek en heb ik gevraagd of ik ergens mijn tentje op mocht zetten. Een man zei toen dat het niet overal veilig was en dat er gangsters waren met automatische geweren. Toen was ik wel een beetje bang, maar gelukkig kon ik uiteindelijk bij mensen thuis slapen."Dat de wereld veel gastvrije mensen telt, maakt Rutger aan den lijve mee. "In Mongolië was ik opeens bij het slachten van een geit. Ik had er niet om gevraagd, maar die mensen namen me mee naar hun nomadentent en ze lieten me zien hoe ze een geit gingen slachten." Ook in Rusland werd hij vaak uitgenodigd om ergens wodka te komen drinken.Rutger is nu in China en hoopt over anderhalve maand in Vietnam aan te komen. Dat is zijn einddoel voor deze reis. Of hij daarna het vliegtuig naar Nederland pakt? "Ik weet het nog niet, misschien ga ik daarna weer verder richting Singapore of misschien weer liftend terug."Je kan zijn reis volgen via zijn website.