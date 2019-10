Gedetineerde uit Veenhuizen wint landelijke dichtwedstrijd

Gedetineerde Edwin (48) zit momenteel in de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. "Dichten is een mooie uitlaatklep om mijn gevoelens op papier te zetten en om een boodschap te delen met anderen. Ik heb in totaal al bijna tien jaar vastgezeten in verschillende gevangenissen en ben acht jaar geleden begonnen met dichten. Ik ben nu vastbesloten om een andere weg in te slaan, zonder criminaliteit. Het schrijven van gedichten helpt me daarbij."De gedichtenwedstrijd werd voor het elfde jaar op rij gehouden. De organiserende partijen willen met de wedstrijd gedetineerden motiveren om op een creatieve wijze uiting te geven aan de gevoelens die naar boven komen als je in de gevangenis zit. De jury werd voorgezeten door Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja.Het winnende gedicht is door singer-songwriter Tim Knol en zijn band op muziek gezet en was vanavond te horen tijdens het jaarlijkse Exodusconcert. Het gedicht krijgt ook een plek in de Bajesagenda 2020, die in een oplage van 23.000 verschijnt en beschikbaar wordt gesteld aan gedetineerden.Het gedicht van Edwin is hieronder te lezen: