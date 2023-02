De Week van Drenthe: Grote brand in Roden en eerste bewoner Belastingflat krijgt sleutel

Zonnepanelen mogen niet geplaatst worden, omdat ze het het dorpsgezicht teveel veranderen, een grote brand in Roden en de eerste bewoner van de Belastingflat in Emmen heeft de sleutel van haar nieuwe huis gekregen. Kortom, er is weer genoeg gebeurd deze week in onze provincie. In de Week van Drenthe krijg je een overzicht van het belangrijkste nieuws van afgelopen week.

Inwoners van Annerveenschekanaal lopen tegen problemen aan wanneer ze zonnepanelen op hun dak willen plaatsen. Ze hebben namelijk een vergunning nodig, omdat de gemeente Aa en Hunze het dorpsgezicht als 'beschermd' heeft bestempeld. Bewoner Rob Rietveld liep bijvoorbeeld tegen deze regelgeving aan op het moment dat hij extra panelen op de voorkant van zijn huis wilde leggen: "Ik heb tegenwoordig een elektrische auto en dat extra elektragebruik wilde ik zelf opwekken."

Rietveld kreeg deze vergunning vooralsnog niet, maar de gemeenteraad is afgelopen donderdag wel akkoord gegaan met een voorstel om de regels te versoepelen.

Streep door verbreding N34

De N34 tussen Emmen en De Punt wordt voorlopig niet verbreed. Door de stijgende bouwkosten is er nog maar budget voor de helft van het oorspronkelijk plan, dus heeft de provincie Drenthe de plannen in de ijskast gezet. Als er nog extra rijbanen komen, dan zal dit gebeuren rond het verkeersplein Gieten.

Grote brand in Roden

Op dinsdag woedde er een grote brand op het industrieterrein in Roden. Een dag later namen ondernemers en de burgemeester van Noordenveld de schade op. Door de brand zijn de panden van zeker acht bedrijven in de as gelegd en de gemeente kijkt wat het kan doen voor de getroffen ondernemers. "We hebben onze hulp aangeboden. We gaan kijken wat er mogelijk is, zodat men snel kan opstarten", zegt burgemeester Klaas Smid.

Weer stakingen in het openbaar vervoer

Treinreizigers tussen Zwolle en Emmen konden donderdag geen gebruik maken van het treinverkeer tussen beide plaatsen. De hele dag werd er namelijk gestaakt. Wim Eilert van vakbond VVMC vindt dat het salaris van de medewerkers in het openbaar vervoer omhoog moet. "Hoge inflatie, hoge kosten voor mensen. Dus mensen moeten er gewoon een paar beste centen in de portemonnee bij hebben." Ook pleit Eilert voor vermindering van de werkdruk.

Eerste bewoner in Belastingflat Emmen