Onderhoud aan Groninger cellen: Assen krijgt extra bajesklanten

Ook de verhoorkamers en andere ruimtes in Groningen kunnen tijdens het onderhoud niet worden gebruikt. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Volgens een woordvoerder van de politie is de ontruiming nodig vanwege automatiseringswerkzaamheden, meldt RTV Noord De onderhoudswerkzaamheden worden donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november uitgevoerd. Arrestanten, die op dat moment al in het pand verblijven, worden overgebracht naar cellencomplexen in Assen of Leeuwarden. Dat geldt ook voor nieuwe arrestanten. Als er geen plek meer is in Drenthe of Friesland, wordt uitgeweken naar Zwolle.In het gebouw zitten vijftig cellen. Het werd begin 2008 in gebruik genomen.Het cellencomplex in Assen zit in de politietoren aan het Balkengat.