CDA Tynaarlo wil bomen niet kappen, maar verplaatsen

"In het groenste dorp van Europa is het wat de fractie van CDA betreft onbestaanbaar dat er twintig kerngezonde bomen gekapt gaan worden", zegt fractievoorzitter Henk Middendorp. Deze titel verkreeg Zuidlaten in 2014 en bovendien wil de gemeente Tynaarlo het groene hart tussen Assen en Groningen zijn, zo is te zien in het coalitieakkoord.