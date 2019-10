‘Telefoon, dna en zijn loopje verraden verdachte verkrachting bejaarde vrouw’

Er zijn niet alleen dna-sporen van de man op het lichaam en de kleding van het bejaarde slachtoffer gevonden, ook zijn telefoon en bijzondere loopje verraden hem.Dat bleek vanochtend tijdens de eerste zitting in de rechtbank in Assen. “Uit het onderzoek van de telefoon van de man blijkt dat hij op het moment dat de verkrachting plaatsvond op de plaats delict was”, aldus de officier van justitie Thea Klooster. “Ook omschreef het slachtoffer dat hij een bijzonder loopje heeft. Dat noemde een getuige. De verdachte heeft zo’n loopje.”De Zuidlaarder was zelf niet in de rechtbank. De zaak kon vandaag nog niet inhoudelijk behandeld worden, omdat de onderzoeken naar de geestelijke toestand van de man nog niet klaar zijn.Het bejaarde slachtoffer was op 6 juli ’s middags aan het nordic walken in natuurgebied De Strubben-Kniphorstbos tussen Schipborg en Annen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 25-jarige man een tijdje achter de vrouw aangelopen voor hij haar bij de schouder pakte en naar de grond werkte. De vrouw verzette zich hevig, maar kon niet voorkomen dat de man haar verkrachtte. Uiteindelijk ging hij weg en kon de vrouw naar haar auto lopen en naar huis rijden.Klooster: "Omdat er dat weekend ook een soortgelijk zedendelict in Delfzijl was gepleegd, zijn we gelijk een groot onderzoek gestart met de Bovenregionale Recherche. We wilden de man zo snel mogelijk pakken." In Delfzijl werd een 65-jarige fietsende vrouw de bosjes ingetrokken en aangerand.Uiteindelijk blijkt de man uit Zuidlaren niet betrokken te zijn bij de Groningse zedenzaak. “Daar hebben we inmiddels een andere verdachte voor aangehouden”, zegt Klooster. Maar de Zuidlaarder houdt ook nog altijd vol dat hij niet de dader is van de verkrachting bij Schipborg. “Hij heeft heel veel verklaard, maar het komt erop neer dat hij zegt dat hij met vrienden aan knutselen was aan auto’s die dag. Maar daar was hij niet op het tijdstip van de verkrachting.”De verdachte kon na drie dagen worden opgepakt, aan de hand van de dna-sporen. In de landelijke databank zat het dna van zijn tweelingbroer, die al eens is veroordeeld en toen dna moest afstaan. dna-materiaal van eeneiige tweelingen is vrijwel identiek. “Maar de tweelingbroer heeft een alibi”, zegt Klooster.Behalve van de verkrachting wordt de 25-jarige man ook verdacht van mishandeling van zijn ex-vriendin in Annen. Tussen juni 2017 en juni vorig jaar zou hij haar hebben geslagen, geschopt en haar keel hebben dichtgedrukt. Klooster: “We verdachten hem eerst ook van stalking en bedreiging, maar daarvoor is te weinig bewijs.”De strafzaak wordt waarschijnlijk behandeld op 14 januari volgend jaar. Tot die tijd blijft de man uit Zuidlaren vastzitten.