Politici veroordelen doodsbedreigingen richting schrijver Pim Lammers uit Norg

Politici in Den Haag hebben zich uitgesproken tegen de doodsbedreigingen richting schrijver Pim Lammers. De in Norg opgegroeide Lammers maakte gisteren bekend dat hij zich terug trok als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht 2023 na het ontvangen van doodsbedreigingen.

"Het vrije woord is een groot goed in onze rechtstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaardbaar." Dat laat premier Mark Rutte weten in een reactie op Twitter.