Vijf vragen en antwoorden over de sterrenregen komende nacht

Ieder jaar trekt de aarde door deze wolk met gruis. Albert Weishaupt van het Planetron in Dwingeloo geeft antwoord op vijf vragen."De Orioniden zijn een wolk met kleine gruisdeeltjes, stof dat is achtergelaten door de komeet Halley. Zo rond deze tijd van het jaar trekken wij met de aarde door deze wolk heen. Als het ware worden we door die stukjes steen gebombardeerd. Als zij met hoge snelheid in onze atmosfeer komen, dan verbranden ze door de wrijving. Wij zien dat als een wegschietend puntje aan de hemel en dat noemen we een vallende ster.""Als het helder is, kunnen we zo'n tien tot twintig vallende sterren per uur zien. Het beste moment om te kijken is midden in de nacht of in de nanacht. Maar ga vooral naar buiten als het even helder is, want we weten niet wanneer het vannacht precies helder is.""Voor het kijken naar vallende sterren heb je geen speciale bril of iets dergelijks nodig. Pak een tuinstoel, ga er in liggen, kijk omhoog en wacht af wat er gaat gebeuren.""Een vallende ster fotograferen is niet erg moeilijk. Je hebt er alleen een camera voor nodig die je permanent open kunt zetten in de Bulb-modus of B-stand. Richt je toestel op de hemel en zet hem open tot er een vallende ster door het beeld komt.""Als het vannacht bewolkt is, krijgen we in december een herkansing. Dan trekt de aarde opnieuw door een wolk met gruisdeeltjes heen. En anders moeten we geduld hebben tot begin januari. Dan komen we door een heel grote wolk heen en kan de kans op vallende sterren met de factor tien toenemen."