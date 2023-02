Staking in streekvervoer, rust op station Emmen

De inzet van de stakingen is het afdwingen van een betere cao voor het openbaar vervoer. Werkgevers en vakbonden hebben in de afgelopen maanden vaak met elkaar om tafel gezeten, maar hebben nog geen akkoord bewerkstelligd.

Hij zegt dat het eerdere bod van 8 procent loonsverhoging en andere maatregelen voor onder meer oudere werknemers van tafel is. "We hebben de vakbonden uitgelegd dat dit pakket de grens was van wat we konden bieden. Het is niet verantwoord om de kosten bij bedrijven nog hoger op te laten lopen. We willen allemaal dat de bus ook nog betaalbaar blijft."