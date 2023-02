Streekvervoer legt komende vijf dagen het werk neer

Qbuzz en Arriva zijn twee van de streekvervoerders wiens werkgevers zich hebben aangesloten bij de stakingen. Reizigers in Drenthe kunnen daardoor veel hinder ondervinden van de stakingen. Arriva meldt op hun website dat "het aantal bussen en/of treinen afhankelijk is van het aantal werkwilligen in de regio." Qbuzz geeft een negatief reisadvies en geeft aan dat "ze pas kort van tevoren kunnen zeggen welke bussen wel of niet rijden."