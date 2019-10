Molen De Vlijt vraagt Meppelers om 'werkgeld'

Maandagavond haalden acht vrijwilligers voor 400 euro aan donateursbijdragen op. "Hoeveel de actie precies gaat opbrengen is onduidelijk, want heel veel mensen hebben een machtiging ingevuld. Maar de mensen waren in ieder geval ongelofelijk positief en dat is een heel goed teken."Molen De Vlijt aan de Sluisgracht stamt uit de achttiende eeuw. In 2002 werd de molen bij de herbouw opgetrokken uit hout en niet uit steen. Daardoor komt de molen niet in aanmerking voor de monumentenstatus. Het gevolg daarvan is dat de molen geen aanspraak kan maken op een bijdrage uit het landelijke Molenfonds.De beherende stichting heeft nog 20.000 euro nodig om van de molen weer een mosterdmolen te maken zoals het ooit was. In Nederland is er slechts een andere mosterdmolen. Het probleem bij molen De Vlijt is dat het draaimechanisme van de wieken niet aangesloten is op het draaimechanisme van de maalstenen. "Dat is een enorme klus", aldus Vanger.Met de donateursactie hoopt de molenaar vooral 'werkgeld' binnen te halen. "Ons werkgeld is op. We moeten verzekeringen betalen, verlichting, onderhoudsmateriaal en we moeten fondsen aanschrijven. Als we voldoende donateurs hebben, dan kan het licht straks weer aan. Dan staat er 's nachts in Meppel weer een mooie molen te blinken."Ook de rest van de week gaan vrijwilligers op pad om bijdragen los te weken. De stichting hoopt op een bedrag van tweeduizend euro uit te komen. En voor wat betreft het streven om er een functionerende mosterdmolen van te maken, zegt Vanger: "Het gaat ons wel lukken, maar we durven geen datum meer te stellen."