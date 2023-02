'Kazerne Assen afgeslankt verder, Havelte voor kwart miljard op de schop'

De Johannes Postkazerne in Havelte wordt voor 250 miljoen euro gerenoveerd, schrijft de krant. Het 45 Pantserinfanterie-bataljon, goed voor zo'n 600 banen, verlaat Havelte voor een nieuwe locatie in Midden-Nederland.

Ter compensatie van het banenverlies maakt Van der Maat vandaag bekend dat er een 'rijkshub' in Assen komt, een rijkskantoor bij het station waar ambtenaren van verschillende ministeries kunnen werken. Ook andere rijksdiensten in Drenthe worden uitgebreid.

Al een jaar is er fiks verzet tegen de geplande sluiting van de kazerne in Assen. Ook binnen het kabinet was weerstand: CDA en CU vreesden fors banenverlies. In Assen werken zo'n duizend militairen.