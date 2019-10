'Het is belangrijk om namen van overledenen te blijven noemen'

Het Alom Gedenken evenement wordt dit jaar voor de elfde keer op begraafplaats De Boskamp in Assen gehouden. Het evenement wordt georganiseerd door verschillende uitvaartverzorgingsbedrijven, rouwcentrum & crematorium De Boskamp en de gemeente Assen. Bezoekers zijn welkom vanaf 18.30 uur en om 19.00 uur kunnen zij gezamenlijk gedenken bij het columbarium.

"Sommige nabestaanden vinden het heel belangrijk dat de namen van de overledenen uitgesproken blijven worden", vertelt vrijwilliger Edith Potjer. Tijdens het gezamenlijk gedenken om 19.00 uur zal 'Zolang ik je naam noem...' dan ook het thema zijn.Potjer is al jarenlang betrokken bij de organisatie van de herdenkingsavond, die elk jaar op de laatste zondag van oktober wordt gehouden. "Op 2 november herdenken de Katholieken hun doden tijdens Allerzielen, op de laatste zondag van november herdenken de Protestanten hun doden, maar dit is een avond voor iedereen". Jaarlijks komen er zo'n 450 mensen naar de speciale herdenkingsavond op de begraafplaats, weet Potjer te vertellen.Potjer: "Ik was ooit op een begrafenis waarbij twee trompettisten de nabestaanden verwelkomden bij het graf. Dat trompetgeschal over die stille begraafplaats was zo indrukwekkend". En zo ontstond het idee om ook muziek te laten horen op de begraafplaats in Assen. Op verschillende plaatsen op het terrein zal a-capella muziek te horen zijn en ook tijdens de gezamenlijke herdenking kunnen bezoekers luisteren naar muziek.Bij het columbarium, de urnenmuur, op de begraafplaats kunnen mensen een steentje neerleggen voor de overledenen die geen graf hebben op deze begraafplaats. Die steentjes blijven daar dan liggen tot december. Potjer: "Er is behoefte aan een plaats waar mensen hun overledenen kunnen herdenken, bijvoorbeeld bij mensen die de as van hun overledenen hebben uitgestrooid, maar niet echt een plek hebben om naar terug te gaan".Ook kunnen mensen van te voren een foto of tekst insturen, die op 'gedenkzakjes' bij de rotonde naar de begraafplaats worden geplaatst.Naast vrijwilliger bij het Alom Gedenken is Potjer ook uitvaartverzorger. Zij krijgt dan ook dagelijks te maken met mensen die rouwen. Potjer: "Rouwen is ruimte geven voor dat wat er is. De een doet dat in stilte, de ander hardop. 'Iets doen', zoals gezamenlijk gedenken, past bij de rouwverwerking". En bij dat gedenken komen zowel verdriet als mooie gevoelens naar boven. "Het is ontroerend om te zien hoe mensen hiermee omgaan".