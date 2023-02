Stormloop op boek Pim Lammers na bedreigingen

Schrijvers die op sociale media hun steun hebben betuigd aan Pim Lammers zijn zelf ook bedreigd. Dat zei Geneviève Waldmann, de voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers, bij het NPO Radio 1-programma Met Het Oog Op Morgen. Het programma kon geen enkele schrijver vinden die in de uitzending durfde te reageren op de kwestie.

Pim Lammers doet aangifte na de doodsbedreigingen. Hij was in 2018 de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit, voor zijn prentenboek Het lammetje dat een varken is.