Petitie voor behoud hertenkampen: 'Herten hebben een sociale functie'

Onder andere de hertenkampen in Rolde, Beilen en Westerbork doen mee. De petitie is inmiddels meer dan 1.700 keer ondertekend.

"Veel mensen hebben baat bij een bezoek aan het hertenkamp", zo zegt Frederiek Dilling. Zij is een van de initiatiefnemers van de petitie. "Hier in Rolde heb je Stichting de Trans, waarvan de cliënten de herten voeren. In het weekend worden de herten per toerbeurt door vrijwilligers gevoerd. Dat zijn meestal gepensioneerden, die op deze manier even een praatje kunnen maken. Maar ook kinderen van de buitenschoolse opvang zorgen voor de herten." Daarnaast merkt Dilling op dat hertenkampen cultureel erfgoed zijn.

Vanaf 1 januari 2024 zijn zowel dam- als edelherten niet meer toegestaan. Ze staan dan niet meer op de huis- en hobbydierenlijst, ook wel de positieflijst genoemd. Landbouwminister Adema is van mening dat de dieren in bossen en velden thuishoren, maar niet achter een hek. De initiatiefnemers van de petitie zijn van mening dat herten in kampen juist ouder worden dan in het wild en dat het welzijn van herten in de hertenkampen uitstekend is.