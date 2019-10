Gemeenten gevraagd om noodhulp aan Molukken

Voormalig Eerste Kamerlid van GroenLinks Sam Pormes heeft daarvoor een model-motie opgesteld die wat hem betreft ook in de raad van Assen, Hoogeveen en Midden-Drenthe aan de orde zou moeten komen.Pormes: "Ik werk voor de stichting Titane, die samenwerkt met het Rode Kruis. Het geld dat wij binnen krijgen gaat naar hen." Inmiddels is de twintigduizend euro overgemaakt die de stichting binnenkreeg van particulieren.De huidige aardbevingscyclus op de Molukken startte eind september en levert dagelijks nieuwe bevingen op. De twee grootste aardbevingen waren op 26 september (6,5 op schaal Richter) en 10 oktober (5,2 schaal Richter).Naar schatting 135.000 mensen zijn op Ambon de heuvels in gevlucht. Pormes: "Er zijn twee groepen slachtoffers. De groep waarvan hun huis is verwoest en een andere groep die vanwege de angst voor nieuwe bevingen en een tsunami de heuvels in zijn gevlucht."Op verschillende manieren wordt de bevolking op de Molukken geholpen. Er is natuurlijk veel behoefte aan voedsel, zeilen en andere benodigdheden. "Deze familiehulp wordt vaak per dorp georganiseerd", vertelt Pormes.Daarnaast zijn er grote noodhulporganisatie die in actie komen, zoals het Rode Kruis. Deze organisatie helpt vooral met de opbouw van voorzieningen. Pormes: "Het belangrijkste is de sanitatie in de heuvels, want daardoor ontstaan allerlei ziektes en grotere problemen.Het Rode Kruis heeft als enige de expertise om de noodtoiletten en wasgelegenheden te bouwen. Daar hebben ze veel ervaring mee opgedaan bij eerdere rampen op Lombok, Atjeh en Sulawesi. Aan de vrijwilligers van het Rode Kruis kun je ook psychosociale hulp over laten."Inmiddels spreken de gemeenten Waalwijk, Middelburg en Barneveld over een bijdrage. De gemeenteraad in Waalwijk steunde in grote meerderheid een motie om een euro per inwoner te geven voor de noodhulp. Maar Pormes wil niet dat er in elke gemeente gevraagd wordt om dezelfde berekening van de hoogte van het bedrag.Pormes: "Ik heb niet gevraagd om een bepaald bedrag. Ik heb het advies gegeven het over te laten aan de colleges hoeveel zij te besteden hebben. Want sommige gemeenten hebben meer te besteden, dan een gemeente die te maken heeft met bezuinigingen."De VNG heeft een aanbevelingsbrief voor de werkwijze van stichting Titane opgesteld. Hierdoor is het voor gemeenten duidelijk dat de besteding van het geld via stichting Titane goed verantwoord wordt.