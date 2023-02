Drentse Fiets4Daagse start niet meer op dinsdag maar op donderdag

De komende Drentse Fiets4Daagse stappen de deelnemers niet vanaf dinsdag op de trappers, maar vanaf donderdag. De organisatie achter het fietsevenement hoopt daarmee op meer deelnemers.

Fiets4Daagse-voorzitter Jan Broertjes: "Het is een verandering waarmee we meer mensen de kans bieden mee te fietsen. Doordeweeks zijn toch nog veel mensen aan het werk, ook in juli. Door twee fietsdagen in het weekend te plannen, verwachten we meer mensen op de fiets te krijgen."

Andere vernieuwingen

Traditiegetrouw werd er altijd van dinsdag tot en met vrijdag gereden. Nu wordt dat dus van donderdag tot en met zondag. Andere grote veranderingen zijn er niet, behalve dan dat de Fiets4Daagse op 29 maart een vernieuwde website lanceert. Op die dag begint ook de inschrijving.

Daarnaast wordt er een langere route van 80 kilometer toegevoegd, onder meer bedoeld voor mensen die met een e-bike meedoen.

Startplaatsen

De startplaatsen zijn dit jaar opnieuw Assen, Dalen, Diever, Emmen, Meppel en Westerbork. Deelnemers kunnen routes fietsen van 40, 60 of 80 kilometer per dag en zij kunnen zelf het aantal dagen kiezen dat ze mee willen fietsen. Vier dagen is geen verplichting. "Als vier dagen fietsen teveel is, kun je ook minder dagen meedoen. Het belangrijkste is dat we er voor jong en oud een feestje van willen maken", zo meldt de voorzitter.