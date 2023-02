Djammen: Høksons; geen boerenrock, maar dialectrock voor iedereen

"Der wordt altied zegt: boerenrock, moar wie maken meziek veur iedereen", zegt gitarist en zanger Gert Huls. Hij is bandlid van het eerste uur van De Høksons. De band is inmiddels uitgegroeid tot een eigen merk met eigen werk.

"Niet allent veur de boeren. Ook veur de schilders en de slagers. Iedereen is welkom", legt Huls uit. Daarnaast is het ook wel wat harder dan de gevestigde boerenrock. En dat wordt weerspiegeld door de kleding van de bandleden. Drie van de vier mannen van de band dragen tijdens de Djamsessie een bandshirt van heavy metalband Motörhead, hardrockband AC/DC en metalband Five Finger Death Punch. "Doar komt het allemaal weg", zegt zanger en bassist Frank Nieland.

Dialectrock

"Een joar of twintig geleden ongeveer be'w begonnen en in dizze samenstelling speulen we een jaor of twaalf met mekaar denk ik. Dus dat giet harstikke mooi", vertelt Nieland.

Het boerenrock-oeuvre werd steeds een beetje minder. Minder Normaal, meer Høksons. "De ofgelopen tien jaar speulen we louter eigen nummers", zegt hij. Maar van het stempel boerenrock komen de mannen slecht af. "Het is altied wel in het dialect, moar ik vind toch niet dat dat altied boerenrock is. Het is een soort dialectrock. Dat vind ik een betere benaming," meent Nieland.

Ook het publiek is niet het standaard boerenrockpubliek, voor zover je daarvan kan spreken. Er luisteren ook andere muziekliefhebbers naar. "Die bint der zeker jong", legt Huls uit. "Jongen die Metallica mooi vinden, AC/DC, Status Quo. Noem moar op. Die kommen ok gewoon bij ons. Da's het mooie der van. De invloeden van die hardere bands, die nimmen wie wel met bie de Høksons."

Eem d'r aan zitten

Een van hun grootste hits is al een oudje. "Eem d'r aan zitten die heb ik schreven in 2012, 2013 denk ik", vertelt Nieland. "Toen zat ik der net bij. Toen kwam dat hele 'Poar Neem'n'-gedoe opzetten, zeg maar. En dit is onze variant op Poar Neem'n."

Poar Neem'n - het merk van geestelijk vader en entertainer Wim van Aperlo uit Elburg - nam een gigantische vlucht op sociale media en inmiddels is Poar Neem'n niet meer weg te denken op evenementen en feesten in het Nedersaksische gebied.

"Alleen bij hen was 't wat succesvoller as bij ons, moar misschien kriegen wij dat ok nog wel", lacht de bassist. "Maar dat was dus eem d'r aan zitten." Het begon als een willekeurig geintje, legt Nieland uit. "Dan liep ik naar iemand toe en zei: weet je wat ik mooi vind? Eem d'r aan zitten. Heel dom moppie, en daar hebben we een liedje van maakt."