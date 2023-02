Dit jaar bestaat hij 80 jaar, maar wat maakt de patrijshond Drents?

Eext, bakermat Drentsche Patrijshond

Een maand later, op 15 mei 1943, is het ras officieel door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkend door mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek uit Nuenen en de heren G.J. van Heek Jr. uit Enschede en P.B.V. Quartero, huisarts in Rotterdam.

Dat de hond raszuiver is, komt doordat Drenthe in die tijd een redelijk afgelegen gebied was. Daardoor werd de hond niet gekruist met een ander ras. In en rond Eext werd jaren voordat het ras officieel was erkend, Drentsche Patrijshonden gefokt. Eext wordt dan ook gezien als de bakermat van de Drentsche Patrijshond.

Het karakter

De hond wordt ook internationaal erkend als 'Drent'. In het Engels is het een Drentsche Patridge dog, in het Frans een Chien de perdrix Drente, in het Duits Drent'scher Hühnerhund en in het Spaans Perdriguero de Drente.

Het karakter van de Drentsche Patrijshond is volgens kenners gevoelig, intelligent, nieuwsgierig, vrolijk, levendig en aanhankelijk, maar ook eigenwijs. Daarmee lijkt de patrijshond in sommige eigenschappen op zijn menselijke evenknie: de Drent.

De Drentsche Patrijshond bestaat dit jaar 80 jaar. De vereniging De Drentsche Patrijshond bestaat 75 jaar en zal het in juni vieren in het Gelderse Beesd.

Drentse Drentsche Patrijs

Jarenlang was een Drentse Drentsche Patrijshond de beste patrijshond van Nederland en zelfs van de wereld. Jarak uit Exloërveen werd in 2012 wereldkampioen in Parijs en Nederlands kampioen in Arnhem. In 2014 werd hij - vlak voor zijn pensioen - winnaar van de World Dog Show in Helsinki.