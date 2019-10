Werkstraffen voor geweld in grillroom

De man nam niet alleen deel aan de massale vechtpartij die in de vroege ochtend van 27 januari vorig jaar uitbrak in de grillroom aan de Hoofdstraat, hij werd ook veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling op straat. Dat gebeurde een paar weken eerder.Volgens de Emmenaar ging het om een georganiseerd gevecht, maar uit beelden bleek dat het slachtoffer geen partij was voor de geoefend kickbokser. Toen de man uitgeschakeld op de grond lag, sloeg en schopte de Emmenaar door. De man raakte bewusteloos.Twee vrienden (20 en 22 jaar) van de 25-jarige Emmenaar hebben honderd uur werkstraf gekregen voor het geweld bij Jaffa. Daar sloeg de vlam toen één van de vrienden het aan stok kreeg met een andere groep mannen in de grillroom. Nadat iemand uit de andere groep een vork naar hen gooide, brak er een massale vechtpartij uit. Daarbij werd, behalve geschopt en geslagen, ook met een stoel gegooid.Twee verdachten gooiden het op zelfverdediging, omdat de andere groep hen zou zijn aangevallen. De rechtbank veegde dat van tafel. Het geweld dat de verdachten hadden gebruikt is volgens haar ‘buitenproportioneel’ en ging ook door toen de aanval al was afgelopen.Een man uit de andere groep liep een slagaderlijke bloeding op, vermoedelijk doordat hij glas van een gevallen lamp in zijn arm kreeg. De grillroom werd niet alleen behoorlijk beschadigd, hij zat na de vechtpartij ook onder het bloed.Die man en twee van zijn vrienden moeten later nog voor de rechter verschijnen voor hun aandeel in het geweld bij Jaffa. De rechtbank heeft bepaald dat de eigenaar van de grillroom recht heeft op 350 euro schadevergoeding.