'Ik heb oe lief, mien olde Drentheland': bijna 6 op de 10 inwoners voelt zich een Drent

De zin 'mien eig'n laandtien' kan ook prima staan voor Nederland an sich. Want ook nog eens 8 op de 10 Drenten zegt zich een Nederlander te voelen.

Toch zijn de Drenten niet zo trots op hun eigen provincie als onze noorderburen of de zuiderlingen in het land. Groningers, Zeeuwen, Limburgers en Brabanders zeggen meer het gevoel te hebben dat ze een Groninger, Zeeuw, Limburger of Brabander zijn.

De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Daar verschillende meningen enorm over. Een korte opsomming: Drenten vinden de Provinciale Statenverkiezingen belangrijk, maar een meerderheid heeft geen vertrouwen in de Drentse politiek en toch krijgt het provinciebestuur als enige een voldoende.

Tegelijk zegt ongeveer tweederde de Drentse politiek niet of nauwelijks te vertrouwen. Dat is anders in de lokale overheid, daar geeft de helft van de inwoners van de provincie aan vertrouwen in te hebben. Het vertrouwen in de landelijke politiek is vanuit Drenthe met een kwart aan de lage kant, vergeleken met de andere provincies.