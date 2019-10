Bijstandsmoeders in Emmen beelden eigen verhaal uit in theaterstuk

In een garagepand van Misker in de wijk Emmermeer gebeurt het allemaal. De groep moeders is nu een paar weken bezig met het project. Hoe is dat? "Spannend", lacht deelneemster Mariët Lubbers. "Je wordt uit je comfortzone gehaald. Maar ik leer er ook veel van."De moeders vertellen hun verhaal en willen daarmee ook de vooroordelen over het leven in de bijstand weghalen. "We hebben echt zoiets van: wij als bijstandsmoeders moeten ook verder en wij willen ook verder. Maar we worden ook door de bureaucratie tegengehouden."Lubbers is moeder van vier kinderen. "Ik wil graag voor mezelf beginnen, maar dat is best moeilijk", zegt ze. "Ik heb me opgegeven voor dit project om mezelf te blijven ontwikkelen en ervan te leren."Moederliefde is een initiatief van theaterschool Loods13 uit Emmen. "We spraken met een aantal moeders die bij ons les hebben of hun kind kwamen ophalen over hoe het is om als moeder van een uitkering te moeten leven. Er wordt ook op een bepaalde manier naar deze vrouwen gekeken, terwijl ze heel veel power hebben. Juist omdat ze ook moeder zijn en dat moet je laten zien", zegt zakelijk directeur Iris Offringa.De komende twee maanden wordt er nog druk gerepeteerd. De voorstellingen zijn van 12 tot en met 20 december aan de Lavendelheide in Emmermeer.