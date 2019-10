Wat te doen als iemand stottert? 'Laat mij maar uitspreken'

"De meeste mensen die stotteren zeggen: laat mij maar uitspreken. Je zou bij een ander ook niet alles aanvullen. Sommige mensen die stotteren vinden het juist wel prettig, dus vraag het gewoon."Vandaag is het ​Wereldstotterdag. Volgens Maalderink draagt deze dag bij aan het creëren van openheid over het onderwerp. "Het is belangrijk om hier open over te zijn."Maalderink woont vandaag een symposium bij over stotteren, waarbij ook naar de oorzaak van stotteren gekeken wordt. "Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar stotteren. De oorzaak is nog niet bekend. Factoren zoals genen, erfelijkheid, dna en hersenstructuren komen allemaal aan bod tijdens het symposium."Op het symposium is ook aandacht voor de behandeling van stotteren. Maalderink geeft aan dat de kans op herstel groter is wanneer vroeg met behandeling begonnen wordt, zo tussen de tweeënhalf en zes jaar oud. "Het biedt echter geen garantie." Bij ouderen is er ook nog een kans op herstel, "maar die kans wordt steeds kleiner", aldus Maalderink.Wanneer emoties een rol spelen, wordt het soms moeilijker om aan het stotteren te werken. Maalderink: "Bij therapie worden ook handvatten aangeboden om vrijheid en plezier in spreken en vertrouwen in je eigen communicatie te houden."Sommige mensen stotteren ineens niet meer als ze achter een microfoon staan. Denk aan zangeres Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal. Zij stottert, maar niet wanneer ze zingt. Maalderink: "De één stottert juist meer, de ander gaat juist vloeiender spreken.""Bij mensen die vloeiender spreken, wordt misschien gebruikgemaakt van de andere hersenhelft. In de linkerhersenhelft zit taal en in de rechterhersenhelft zitten bijvoorbeeld zang, creativiteit en toneelspelen. Het zou kunnen dat iemand die een microfoon voor z'n neus krijgt in een soort rol gaat zitten, waardoor spreken wél vloeiender gaat."Vanavond werd in jeugdprogramma Het Klokhuis op NPO3 ook aandacht besteed aan stotteren.