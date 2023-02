Blijdschap in Assen over behoud kazerne: 'En nu ervan afblijven'

Voorzitter Kor IJszenga is blij met het nieuws, al levert Assen in. "Volledig behoud van alle defensie-onderdelen hadden we niet verwacht, maar dit is toch beter dan gedacht. Wel jammer dat de militaire opleiding straks uit Assen verdwijnt, zeker voor alle betrokken mensen, maar je kunt niet alles hebben."

Reddingsplan

Vanuit Assen kwam er vorig jaar van verschillende fronten stevig verzet op gang tegen de dreigende sluiting. Provincie- en stadsbestuurders kwamen in opstand. En ook maatschappelijke en ondernemersorganisaties roerden zich schouder aan schouder. Er kwam een petitie, flyers voor steunbetuigingen gingen rond in de stad en amateurmuzikanten van korpsen uit de regio speelden een protestlied.

"Ondernemend Assen dacht niet alleen in problemen, maar ook in oplossingen", zegt Kor IJszenga. De ondernemersclub legde bij het ministerie in Den Haag al vrij snel een reddingsplan voor het historische kazernecomplex op tafel. Samen met bedrijfsleven en onderwijsveld zien ze toekomst in een verduurzamingsatelier op het kazerneterrein, als opleidingsplek voor technici in restauratie en verduurzaming van historische gebouwen.

'Verzet heeft zin gehad'

IJszenga is ervan overtuigd dat het brede verzet uit Assen en de regio opgevallen is in Den Haag. "Het heeft zeker bijgedragen aan het behoud van de kazerne, samen hebben we ervoor gestreden. We hebben goed laten zien dat de kazerne in de samenleving wordt gedragen."

Ook het behoud van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso noemt hij 'van groot belang voor de culturele infrastructuur in de regio'. "De professionele muzikanten van de JWF-kapel zijn van grote waarde voor koren en korpsen in het Noorden. Ze geven muziekles, sommigen staan als dirigent voor muziekkorpsen. Als de kapel hier zou verdwijnen, zou je dat nooit meer gerepareerd krijgen", zegt IJszenga.