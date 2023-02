Voormalig wethouder Bart de Vries van Beilen en Midden-Drenthe overleden

PvdA'er Bart de Vries uit Wijster is overleden. De Vries was twaalf jaar wethouder, acht jaar in de voormalige gemeente Beilen en na de gemeentelijke herindeling in Midden-Drenthe.

Bart de Vries is 71 jaar geworden. Hij overleed afgelopen week in de nacht van donderdag op vrijdag.

'Echte volksvertegenwoordiger'

"Een sociaaldemocraat in hart en nieren", noemt Cor Onderwater zijn partijgenoot. Onderwater is voorzitter van de PvdA in Midden-Drenthe. "Hij heeft alle rollen binnen de partij vervuld; raadslid, fractievoorzitter en wethouder." Dat laatste was hij in de voormalige gemeente Beilen, die op 1 januari 1998 opging in de gemeente Middenveld, tegenwoordig Midden-Drenthe geheten.

Volgens Onderwater was De Vries een 'echte volksvertegenwoordiger'. "Hij was altijd op zoek naar een oplossing die gedragen werd door de betrokkenen. Een fijn mens en een goed bestuurder", zegt Onderwater. De Vries was nog lid, maar in ruste. "Het was niet iemand die overal zijn stempel op drukte. Maar je kon hem altijd voor alles nog bellen. En hij heeft ook mensen gecoacht."

De Vries was voor huidige PvdA'ers in Midden-Drenthe een voorbeeld, zoals voor plaatsgenoot Tineke Posthoorn. "Hij was in staat om heel dichtbij de mensen te kijken wat er nodig was en daarbij aan te sluiten. Dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Niet alleen kijken naar landelijke thema's, maar vooral ook kijken naar wat lokaal belangrijk is", schrijft zij op de partijsite.

Vrijwilliger